Türkiye ve ABD, Suriye'de İstikrar İçin İş Birliği Vurgusu Yaptı

TÜRKİYE-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye ve ABD, istikrarlı, kendisiyle ve komşu coğrafyasıyla barışık bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının ardından ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye ve ABD, Suriye'de istikrar ve güvenlik konusunda iş birliğinin ve koordinasyonun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koydukları çerçevede artırmaya kararlı olduğu ifade edildi. Türkiye ve ABD'nin kurumlar arası heyetlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau'nun başkanlık ettiği belirtildi. Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'da yer aldı.

Açıklamada, "Heyetler, Başkan Trump'ın talimatı doğrultusunda yaptırımların hafifletilmesi ve terörizmin her türlü biçimi ve tezahürüyle mücadele de dahil olmak üzere Suriye'deki ortak öncelikleri ele aldı. ABD ve Türkiye, istikrarlı, kendisiyle ve çevresiyle barışık ve yerinden edilmiş milyonlarca Suriyelinin evlerine dönmesine olanak sağlayacak bir Suriye vizyonunu paylaşmaktadır. ABD ve Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemini kabul etmektedir. Terör örgütlerine güvenli bir sığınak sunmayan istikrarlı ve birleşik bir Suriye, bölgesel güvenlik ve refahı destekleyecektir" denildi.