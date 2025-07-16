Suriye, BM Güvenlik Konseyi'ne Toplanma Çağrısı Yaptı

Suriye, İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne mümkün olan en kısa sürede toplanma çağrısında bulundu.

Suriye, İsrail'in başkent Şam ve Dera kentlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından harekete geçti. Suriye, Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği mektup ile "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırısının sonuçlarını ele almak üzere" BM Güvenlik Konseyi'ne mümkün olan en kısa sürede toplanma çağrısında bulundu. - ŞAM