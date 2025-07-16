Suriye, BM Güvenlik Konseyi'ne Toplanma Çağrısı Yaptı

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Suriye, İsrail'in başkent Şam ve Dera'ya düzenlediği hava saldırıları sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısında bulundu.

Suriye, İsrail saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne mümkün olan en kısa sürede toplanma çağrısında bulundu.

Suriye, İsrail'in başkent Şam ve Dera kentlerine düzenlediği hava saldırılarının ardından harekete geçti. Suriye, Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği mektup ile "İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırısının sonuçlarını ele almak üzere" BM Güvenlik Konseyi'ne mümkün olan en kısa sürede toplanma çağrısında bulundu. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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