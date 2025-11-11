Haberler

Suriye, ABD ve Türkiye Dışişleri Bakanları Üçlü Zirve Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Türkiye'nin dışişleri bakanları ile birlikte ABD'de gerçekleşen tarihi bir zirveyi duyurdu. Zirvede Suriye'nin istikrarı ve kalkınma çabalarına destek vurgulandı.

-Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye'nin dışişleri bakanları düzeyinde ABD'de üçlü zirve gerçekleştirdiğini duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani refakatinde, Suriye tarihinde bir ilk olan resmi ziyaret için Beyaz Saray'a gitti. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandığı ve bir saatten fazla süren görüşmenin son derece dostane bir atmosferde geçtiği belirtildi. ABD Başkanı Trump'ın, yeni Suriye yönetimine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı dile getirerek, ülkenin istikrarı yeniden tesis etme çabalarını övgüyle karşıladığı ifade edildi.

Trump'ın talimatı üzerine, iki lider arasında varılan mutabakatların uygulanması ve mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Esad Hasan Eş-Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer aldığı geniş kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Görüşmelerde taraflar, 10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasına devam etme kararı aldı. Bu çerçevede, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye Arap Ordusu'na entegrasyonu konusu ele alındı. Amerikan tarafı ise, bölgesel istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen İsrail ile güvenlik anlaşması çabalarına tam destek verdiğini yineledi.

Ekonomi alanında, Trump'ın ABD'nin Suriye'deki kalkınma ve yatırım çabalarına destek verdiğini vurguladığı, ayrıca Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması yönündeki adımların sürdürüleceğini ifade ettiği kaydedildi.

Açıklamanın sonunda, görüşmenin karşılıklı saygıya dayalı, ortak çıkarları yansıtan bir atmosferde geçtiği ve iki liderin Suriye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açma iradesini güçlü bir şekilde ortaya koyduğu vurgulandı. - ŞAM

Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
