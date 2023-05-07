Suriye, 12 yıl sonra Arap Birliği'ne dönüyor

Arap Birliği, Suriye'nin birliğe dönüşü konusunda anlaşmaya vardı.

Arap Birliği üye ülkelerin dışişleri bakanları, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesi öncesinde birliğin genel merkezinin bulunduğu Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirile toplantı sırasında üye ülkelerin dışişleri bakanları tarafından yapılan oylamada Suriye'nin birliğe dönmesi yönünde karar alındı. Böylece, Suriye 12 yıllık aranın ardından birliğe dönmüş olacak.

Suudi Al Majalla gazetesinde yer alan bir haberde, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü, ülkedeki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması noktasında adımlar atması koşuluna bağlandığı ifade edildi.

Suriye'nin Arap Birliği üyeliği, ülkede 2011 yılında başlayan iç savaşta Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetim karşıtı eylemcilere yönelik baskı ve şiddetli müdahale emri vermesinin ardından askıya alınmıştı. - KAHİRE