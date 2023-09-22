Şüphe üzerine durdurulan araçlardan 22 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçlardan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik 19-20 Ağustos tarihinde Gebze, İzmit, Dilovası ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 22 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekiplerince yapılan işlemleri sonrasında göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Araç sürücüleri M.D., A.S. ve U.H. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.