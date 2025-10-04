Haberler

Sumud Filosu Uçağı İstanbul'a Havalandı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, vatandaşlarımızı ve üçüncü ülke uyruklularını taşıyan uçağın İstanbul'a doğru havalandığını bildirdi. Uçakta 36 Türk vatandaşı ve 137 filo katılımcısı yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: (Sumud Filosu), "Vatandaşlarımızı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a gelmek üzere havalanmıştır. Uçağın TSİ 15.40 civarında iniş yapması beklenmektedir. Uçakta 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunmaktadır. - ANKARA

