Sulusaray Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstifa Etti

Ömer Halisdemir Caddesi" kararı sonrasında Sulusaray Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ömer Halisdemir Caddesi"nin belediye meclisinde oy birliğiyle isim değişikliği istenmesi üzerine Tokat Valiliği kararı iptal etmişti. Geçtiğimiz gün Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 kişinin partiyle olan ilişkisi kesilirken Adalet ve Kalkınma Partisi Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamada Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çoruk'un partiden kesin ihracı istenerek yetkili disiplin kurumlarına sevk edildiği açıklanmıştı. Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çoruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı. Belediye Başkanı yaptığı paylaşımda 2024 seçimlerine kadar görevinin başında olacağını da paylaştı. - TOKAT