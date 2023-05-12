Sultangazi'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meral Akşener'i masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de...

Sultangazi'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meral Akşener'i masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" dedi.