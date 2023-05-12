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Sultangazi'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Meral Akşener'i masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de...

Sultangazi'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meral Akşener'i masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de...

Politika Haberleri

Sultangazi'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meral Akşener'i masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" dedi.

Sultangazi'de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meral Akşener'i masaya döndüren de Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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