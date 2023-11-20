Sultangazi'de Gazze için 'İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze' etkinliği düzenlendi

Sultangazi'de Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Gazze'de katledilen çocuklar için 'İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze' etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında Tay filminin gösterimi yapıldı ve koltuklarda Gazze'de öldürülen çocukların isimleri yer aldı.

AK Partili İstanbul ilçe belediyeleri 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla 20 Kasım ? 30 Aralık 2023 tarihleri arasında İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze adında 11 farklı türde, bir ay boyunca onlarca ortak etkinlik düzenleyecek. Bu kapsamda Sultangazi Belediyesi'nde Tay çizgi filmi gösterime sunuldu. Koltuklara Gazze'de öldürülen çocukların isimleri yer aldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "İsrail'in Filistin'e karşı uygulamış olduğu soykırım olarak ifade edeceğimiz bu durum bizi oldukça üzmektedir. Müslüman coğrafyaları da çok fazla üzmektedir. İstanbul'da, Sultangazi'de ve birçok AK Partili Belediye de bu zulme bir şekilde yanıt vermek ve ses çıkartmak için çeşitli faaliyetler yürütüyorlar. İnsanlığın Onuru: Gazze adı altında 20 Kasım'da başlayacak 31 Aralık'a kadara devam edecek çeşitli faaliyetler olacak. Seminerler, paneller ve benzeri etkinliklerle Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz. Bugün de Tay çizgi filmini bu salonda göstereceğiz' dedi.

ZALİMİN KARŞISINDA OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYAYA İFADE ETMELİYİZ

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun açıklamasının devamında, 'Gördüğünüz gibi koltuklarda insanlar olmayacak. İsrail'in katlettiği çocukların isimlerini koltuklara koyarak İsrail'in zulmüne karşı dikkat çekmeye Sultangazi Belediyesi olarak gayret edeceğiz. Yıl sonuna kadar bu soykırıma karşı sesimizi çıkaracağız. Sesimizi çıkartmak zorundayız. Mazlumun yanında durduğumuzu zalimin karşısında olduğumuzu tüm dünyaya ifade etmeliyiz' dedi.

Başkan Abdurrahman Dursun, "Bazen elimizle bazen dilimizle bu sessizliği kırmak zorundayız. İsrail hiçbir baskıya ne yazık ki boyun eğmiyor. Boyun eğmemesi bu zulmü devam ettirmesi anlamına geliyor. Bizlerin bu tavrı ortaya koymasının ana sebebi bu sessizliğe karşı ses olmak onlara bir nefes olmak ve farkındalığını ortaya çıkarmaktır. Mazlum coğrafyalarda mazlumun ihtiyacı varsa Türkiye her zaman onun yanında olmuştur. Zulüm olmasın mazlum insanlar olmasın diyoruz. Uluslararası Lahey Adalet Divanında yargılanması gereken bir devletle karşı karşıyayız. Yöneticilerin de uluslararası hukuk karşısında hesaba çekileceğine gönülden inanıyorum? şeklinde konuştu.