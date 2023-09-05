Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarları Oda Başkanı Münür Kılıç'ı ziyaret etti
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarları Oda Başkanı Münür Kılıç'ı ziyaret ederek, iş birliği projeleri hakkında bilgi verdi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Madeni Eşya ve Ağaç İşleri Sanatkarları Oda Başkanı Münür Kılıç'ı ziyaret etti.
İlçede yürütülen çalışmaları anlatan Uzunlar, iş birliğinde gerçekleştirilebilecek projeler hakkında Kılıç'a bilgi verdi.
Kılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Uzunlar'a teşekkür etti.
Uzunlar'a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı eşlik etti.
NKÜ'de resim bölümü özel yetenek sınavı yapıldı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünde özel yetenek sınavı gerçekleşti.
Sınav salonunda adaylar yeteneklerini sergiledi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, salonu ziyaret ederek, sınava katılacak öğrencilerle sohbet etti, yetkililerden bilgi aldı.
Jüri değerlendirmesinin ardından özel yetenek yerleştirme puanları duyurulacak.