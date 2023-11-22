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Süleymanpaşa Belediye Başkanı esnaf ziyaretlerinde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, İnecik Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Ayrıca mahalledeki yol yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını belirtti.