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Süleymanpaşa Belediye Başkanı esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Yağcı Mahallesi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretine Süleymanpaşa Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hikmet Güven de eşlik etti.