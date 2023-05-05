Süleyman Soylu: Tayyip Erdoğan Batı'yı son 21 yılda Türkiye'nin kurumlarından tasfiye etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakırköy'de İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) üyeleri ve esnaflarla bir araya geldi. Soylu, "Konuşmama başlamadan önce 2 mesele konusunda, diğer 2 meseleyi aldım üzerime. Ama 2 mesele konusunda, silah ruhsatı konusunda hazırlıklarımızı tamamlandı. Önümüzdeki hafta çıkar inşallah. Orada bir problem olmaz. İkincisi bir siyah plaka problemi vardı buranın. Yani devir problemleri. Onda da bizim arkadaşlarımız bir kanun yorumlamasında veya kural yorumlamasında eksik yapmışlar. Onları da düzeltiyoruz inşallah" dedi.

"TÜRKİYE, YEŞİL PASAPORT SINIRI AŞMAK ÜZERE"

Yeşil Pasaportla ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Soylu, "Yeşil pasaport meselesinin şöyle bir problemi var. Takdir edersiniz ki, yeşil pasaport daha ziyade dış dünyayla, daha önceden kurulmuş olanlar, verilmiş olanlar var ama Türkiye'nin dış dünyayla münasebetlerinde, özellikle ihracat alanında ve diğer noktalarda, münasebetlerinde elimizi çok güçlendiren, özellikle diplomatik ziyaretlerde, özellikle kurumların ziyaretlerinde elimizi çok güçlendiren bir süreçtir. ve bu yeşil pasaportun da belli bir miktarı var. Yani dünyanın bize tahsis ettiği belli bir miktar var. Biz bu miktarı aşmak üzereyiz. Yani aştık da diyebiliriz aslında. Bu konu Dışişleri Bakanlığımız sürekli olarak tenkit edilmektedir. Yani bunu aşıyorsunuz diye. Allah muhafaza şöyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün yeşil pasaportlar hususi pasaportlara dönebilir. Ama ben bu konuda sorumluluğumu üzerime aldım. Bir çalışma yapacağımı söylemek isterim. Tabii şu da var. Yani siz kendi işiniz icabın yurt dışı seyahatlerinizi gri pasaportla yapabilme kabiliyetine sahipsiniz. Devlet bunu sizden imtina etmez" dedi.

"TAYYİP ERDOĞAN BATI'YI SON 21 YILDA TÜRKİYE'NİN KURUMLARINDAN TASFİYE ETTİ"

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