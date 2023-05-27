İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki 5 yıl, Amerikan askeri dahil olmak üzere bu ülkenin başına bela olan her kim varsa silip süpürmezsek namerdiz." dedi.

Bayrampaşa'da vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, seçim otobüsü üzerinden yaptığı konuşmada, yarınki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun önemine değindi.

Soylu, "Yarın akşam Türkiye'de büyük bir şenlik, bir demokrasi şöleni, yüzyıllık bir yürüyüş başlayacak. Ecdadımızın bize bıraktığı bu emanet vatana, bu cennet vatana Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı'yla beraber çok güzel bir yürüyüşü hep birlikte başlatacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin 28 Mayıs seçiminden sonraki sürecini de değerlendiren Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyaya huzur veren bir yürüyüş olacak. Allah'ın izniyle ve inayetiyle Batı'nın ülkemize sürekli elini sokup karıştırmasına son veren bir yürüyüş olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Gabar Dağı'nda petrol kuyularının yolu açılırken şehit olan Bayrampaşalı Jandarma Astsubay Esma Çevik'in hayatını kaybettiği yerdeki petrol kuyularının ilk etabından yaklaşık günde 9 bin petrol, Batman'da şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adına petrol kuyusu açılan ikinci bölgeden ise günde 100 bin varil petrol çıktığını kaydetti.

Şırnak Valisi'nin telefonla kendisini arayarak Esma Çevik adına petrol kuyusu açılan ikinci bölgeden de yoğun petrol çıktığı haberini verdiğini aktaran Soylu, "Milletimiz müjdelere layık bir millettir. Güzel günlere, güzelliklere, güzel haberlere layık bir millettir. Çünkü siz Gezi olaylarından 17-25 Aralık darbesine kadar, 6-8 Ekim olaylarında Doğu ve Güneydoğu'yu karıştıranlardan 15 Temmuz darbesine kadar hep dik durdunuz. Hep sahip çıktınız. Ülkenin birliğine, ülkenin kalkınmasına, milletin geleceğine hep beraber sahip çıktınız. Siz, hem müjdelerin hem güzel haberlerin en güzeline layıksınız. Siz şimdi merak etmeyin. Önümüzdeki 5 yıl Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin şahikası olacak." değerlendirmesini yaptı.

"Bu ülke üreten bir ülke olacak"

Yarın Türkiye'nin 5 yılında istikrarın, huzurun, güvenin olduğu bir anlayışa "evet" deneceğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5 yıl, Amerikan askeri dahil olmak üzere bu ülkenin başına bela olan her kim varsa silip süpürmezsek namerdiz. Bu ülke üreten bir ülke olacak, bu ülke büyüyen bir ülke olacak, bu ülke ihracat yapan bir ülke olacak. Bu ülke 81 vilayette çocukları üniversiteden çıktıkları zaman geleceklerine umutla bakabilen bir ülke olacak. Bu ülke etrafımızdaki bütün coğrafyayı karıştırmaya çalışanlara müsaade etmeyen bir ülke olacak."