Süleyman Soylu: 'Narko nokta' projesinde 2 milyon 376 bin katılımcı sayısına ulaştık

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu Fatih'te 'En iyi narkotik polisi anne' programına katıldı. Özel bir otelde gerçekleşen programa çok sayıda kadın katıldı. Soylu, programa katılanların masasını tek tek selamladı. Bakan Soylu, yemeğin ardından katılımcılara konuşma yaptı.

"81 İLDE NARKO TİMLERİMİZİN KURULUMUNU TAMAMLADIK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "81 ilde narko timlerimizin kurulumunu tamamladık, bu Türkiye'de ilk kez olan bir şey. Yine Türkiye'de ilk kez olan 20 ilimizde alan denetimi projesini başlatarak sokak satıcılarıyla madde bağımlıları arasındaki bağı kesmeyi hedefledik. Yine Türkiye'de ilk kez 65 ilde atık su analizi yapıyoruz. O ilde kullanılan bu maddelerin ne kadar kullanıldığını ve değişimini her 3 ayda bir takip ediyoruz. Buna karşı da tedbirler alıyoruz. İnsanlı ve insansız hava araçlarını bu mücadelede kullanıyoruz. Özellikle uzaktan algılama sistemleriyle uyuşturucu ekim alanlarını uzaktan tespit etmeye yönelik çalışmaları özellikle ilgili bölgelerin tamamında gerçekleştiriyoruz. Sınır duvarlarımızdan bu anlamda önemli bir verim elde ettik. 2016'da toplam eroin yakalamalarının yüzde 24'ü Ağrı, Van, Hakkari illerinde yakalanıyorlar. Şimdi bu oran yüzde 76'ya çıktı. Yani yüzde 76'sını artık Doğu ve Güneydoğu'da neredeyse Van, Ağrı ve Hakkari'de yaşıyoruz. Ülkemizin içerisinde yakalıyoruz. Ülkemizin içerisine dağılmadan yakalıyoruz. İhbarlara çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın kimliği gizli şekilde uyuşturucu ihbarı yapabilmesi için 'Uyuma' adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirildi. Şu ana kadar 600 bin kişi indirmiş. 53 bin 765 de buna ihbar gelmiş. Alo 191 uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattı var oraya da 2018'den bugüne kadar 308 bin çağrı ve destek talebi gelmiş" dedi.

"2 MİLYON ANNEYİ 'EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE' PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİMLERİMİZLE BULUŞTURDUK"Bakan Soylu, konuşma yaptığı sırada Diyarbakır'da operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşarak, "En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında bugüne kadar bu projenin başladığı tarihten itibaren toplam 1 milyon 693 bin anneye ulaştık. Ondan önce de 400 bin anneye ulaşmıştık. Toplam 2 milyon anneyi şu anda özellikle en iyi narkotik polisi anne programı çerçevesinde eğitimlerimizle buluşturduk. Önemli bir diğer eğitim projemiz olan 'Narko nokta' projesinde özellikle geçen yıl ciddi bir atak yaptık. Katılımcı sayımız genellikle 400 bin, 600 bin bandındayken geçen yıl 'Narko nokta' projesinde altını çizerek söylüyorum 2 milyon 376 bin katılımcı sayısına ulaştı. Yani 360 derece arzla mücadele, taleple mücadele, aynı zamanda eğitim, aynı zamanda önleyici programlar, bunların hepsini gerçekleştiriyoruz. Tabii özellikle terörle mücadelemizin de uyuşturucu mücadelesine ciddi katkısı oldu. Çünkü birileri kabul etmez, söylemez. Ağzında ezer, ama PKK Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük uyuşturucu satıcısıdır. Avrupa uyuşturucu pazarının tamamına hakimdir. Bunu sadece bizim söylemlerimize değil, Avrupa uyuşturucu raporunda da herkes okuyabilir. Bizim bugün teyakkuzda olduğumuz, seçimlerde de 'Yan yana durmayın' diye uyardığımız PKK'nın tehdidi sadece silahlı terör eylemleri değildir. Dua edin şu anda Diyarbakır Lice'de bir çatışma var. Bir terörist etkisiz hale getirildi evlatlarımız tarafından. Orada gerekli sonucu arkadaşlarımız olacaklar. Bu örgütün bir değil, bin tane karanlık yüzü vardır. Uyuşturucudan göçmen kaçakçılığına kadar her türlü melanet bu örgütün içerisindedir" diye konuştu. Süleyman Soylu konuşmasının ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.