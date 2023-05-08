Süleyman Soylu: 'Kılıçdaroğlu seçilirse milletin önüne Apo ve Selo'yu koyacak'
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İçişleri Bakanı ve AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuştu. Soylu, 'Kılıçdaroğlu seçilirse milletin önüne bu ülkede tutsak diye nitelendirdiklerini Apo ve Selo'yu koyacak' dedi.
İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuştu. Soylu, "Kılıçdaroğlu seçilirse milletin önüne bu ülkede tutsak diye nitelendirdiklerini Apo ve Selo'yu koyacak" dedi.
Soylu, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda partililerle ve STK temsilcileriyle buluştu. Düzenlenen programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra milletvekili adayları da katıldı.
"İSTANBUL O DERGİLERE EN BÜYÜK KAPAĞINI YAPTI"Programda konuşan Soylu, "Biz çocukken yerli malı haftası yapardık. Biz şimdi hamdolsun yerli malı haftasını, 1 milyon 700 bin insanın olduğu Atatürk Havalimanı'nda yerli malı haftamızı TEKNOFEST ile yapıyoruz. Bugün hamd olsun yerli malı haftamızda atak helikopterimiz, TOGG arabalarımız, SİHA'larımız, İHA'larımız, Kızılelmalarımız, Kaan'ımız, Gökbey'imiz, Hürjet'imiz, Hürkuş'umuz, kendi ürettiğimiz bilişim yazılımlarımız, oraya getiremesek de Sakarya Gaz Sahasında çıkardığımız gazımız, Gabar'da çıkardığımız petrolümüz, Allah nasip edecek Doğu Akdeniz'de çıkaracağımız gazımız var ve yerli malı haftalarımız bugün bugün hep birlikte böyle kutluyoruz. Bu da birilerine dert olsun. Cumhurbaşkanımızı dergilere kapak yapanlara dert olsun. Kılıçdaroğlu'na umut bağlayan Kandil'e dert olsun. Tek derdi PKK'ya hizmet olan HDP'ye dert olsun. Yıllardır PKK'yı besleyen Avrupa'ya, Amerika'ya dert olsun.Cumhurbaşkanımız kapak yapan o dergilere İstanbul belki de tarihinin en büyük kapağını yaptı" dedi
"MİLLETİN ÖNÜNE APO VE SELO'YU KOYACAK""Buradan soruyorum. Kılıçdaroğlu seçilse ve yerli malı haftası yapsa sıranın üstüne ne koyacak?" diyerek sözlerine devam eden Soylu, "Ben size söyleyeyim. bu milletin önüne 300 milyar dolarlık borç, IMF prangası, Amerikan mandası, koalisyon pazarlıkları, erken seçimler, yüksek faiz, Amerika'dan görüntülü bağlanıp bize akıl verecek ülkeyi uzaktan yönetecek danışmanlar, Atatürk Havalimanı'nın kapısına TEKNOFEST değil Amerikan şirketlerinin adının yazıldığı tabelalar ve aynı zamanda da bu ülkede tutsak diye nitelendirdiklerini Apo ve Selo'yu koyacak" şeklinde konuştu.
"MASAYA 'KUMAR MASASI' DEDİLER"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı eleştiren Soylu, "4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni idare ediyor, hayatınıza dokunan ne yaptılar? Ankara Büyükşehir Belediyesi var. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen bir şehir değil, kendi kendine yönetilen bir şehir. Durdu Ankara, hiçbir şey yapılmıyor, aynen İstanbul gibi. Ne yaptılar? Sadece hayal kurdular, kim cumhurbaşkanı olabilir? Tam 4 yıldır hayal kurdular. Belediyelerin bütün imkanlarını, bütün çalışmalarını buna vakfettiler. Kim cumhurbaşkanı olabilir? Kendi kendilerine mücadele ettiler, kavga ettiler, sosyal medyalardan el altından birbirlerine hakaret ettiler. Bunun her biri millet şahittir. Şimdi masaya da 'kumar masası' dediler" ifadelerini kullandı.
"REİS GEMİYİ DALGALARA TESLİM ETMEDİ"Soylu, "Türkiye'ye 100 yılda bir gelebilecek liderle, Recep Tayyip Erdoğan ile beraber ilk kez altyapımızı tamamladık. İlk kez değerlerimizle buluşmuş yakaladık. İlk kez bu ülke geleceği planladık. Tayyip Erdoğan 2023 dediğimizde burun kıvırdılar. 5-6 yıl güçlendi Türkiye, Tayyip Erdoğan 50 yıllık bir vizyon koydu, '2053' dedi. 5-6 yıl daha güçlendi Türkiye, Tayyip Erdoğan '2071' dedi, 70 yıllık bir vizyon koydu. Türkiye'ye biraz daha güçlendi, bugün Türkiye ve Tayyip Erdoğan 100 yıllık bir vizyon koyuyor ve 'Türkiye Yüzyılı' diyor. Elbette ki bunun bir bedeli olacak. Tam 12 yıldır Türkiye bu bedelleri ödüyor. Gezi olayları, 17-25 Aralık darbesi, 6-8 Ekim olayları, Doğu ve Güneydoğu'nun yıkılması, 15 Temmuz darbesi, bunların altından biz kalktık. Reis gemiyi karaya oturtmadı aynı zamanda gemiyi dalgalara teslim etmedi" dedi.
"ÜLKENİN DAĞLARINDA TEK TERÖRİST KALMAYACAK"
Bakan Soylu, AK Parti'nin mitingleri ve toplantılarında ay yıldızlı bayrakların bulunduğu dile getiren Soylu, "Ama hep beraber gördük Van'da Selo'ya özgürlük naralarıyla HDP'li bayraklar var. Kimin kiminle işbirliği yaptığı bellidir. Benden daha fazla neredeyse kampanyayı bugün Kandil yapmaktadır. Bir tek otobüs tutup Türkiye'de gezmemektedir. Teröre diz çökerttik. Allah nasip edecek 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında var olan 85 terörist tasfiye edilecek, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak." diye konuştu.