Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu seçilirse Apo ve Selo'yu milletin önüne koyacak

İçişleri Bakanı ve AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuştu. Soylu, "Kılıçdaroğlu seçilirse milletin önüne bu ülkede tutsak diye nitelendirdiklerini Apo ve Selo'yu koyacak" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı ve AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuştu. Soylu, "Kılıçdaroğlu seçilirse milletin önüne bu ülkede tutsak diye nitelendirdiklerini Apo ve Selo'yu koyacak" dedi.

Soylu, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda partililerle ve STK temsilcileriyle buluştu. Düzenlenen programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra milletvekili adayları da katıldı.

"İSTANBUL O DERGİLERE EN BÜYÜK KAPAĞINI YAPTI"

"MİLLETİN ÖNÜNE APO VE SELO'YU KOYACAK"

"MASAYA 'KUMAR MASASI' DEDİLER"

"REİS GEMİYİ DALGALARA TESLİM ETMEDİ"

"ÜLKENİN DAĞLARINDA TEK TERÖRİST KALMAYACAK"

Bakan Soylu, AK Parti'nin mitingleri ve toplantılarında ay yıldızlı bayrakların bulunduğu dile getiren Soylu, "Ama hep beraber gördük Van'da Selo'ya özgürlük naralarıyla HDP'li bayraklar var. Kimin kiminle işbirliği yaptığı bellidir. Benden daha fazla neredeyse kampanyayı bugün Kandil yapmaktadır. Bir tek otobüs tutup Türkiye'de gezmemektedir. Teröre diz çökerttik. Allah nasip edecek 29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında var olan 85 terörist tasfiye edilecek, bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak." diye konuştu.