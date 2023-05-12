Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu FETÖ ile işbirliği yapıyor

BAYRAMPAŞA'da toptancı esnafını ziyaretinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu, sen FETÖ'yle işbirliği yapıyorsun, başka yerlerden montaj kasetler üzerinden insanların itibarıyla oynamaya çalışıyorsun. Bu millet bunu görmüyor mu?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da toptancı esnafını ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Soylu "Bundan 1,5 yıl önce, Kemal Kılıçdaroğlu bir vasıtayla bana adam gönderdi. Dedi ki 'bir milletvekilim yanlış bir işe karıştı.' Ben içişleri bakanıyım, yanlış bir işe karışmış olabilir. Ailesi var, bilmem nesi var. Siyaset yaptırıp yaptırmamak görevi onlara ait ama benim görevim o işin deşifre edilmesini, ailesinin sıkıntıya girmesini engellemek. Ben bunu yaptım. Devlet olarak, gittim Kıbrıs'ta kasetlerini buldum, aldım, imha ettim. ve bir daha da yayınlanmamasını temin ettim. Be edepsiz Kılıçdaroğlu, sen FETÖ'yle işbirliği yapıyorsun, başka yerlerden montaj kasetler üzerinden insanların itibarıyla oynamaya çalışıyorsun. Bu millet bunu görmüyor mu? Baykal kasetiyle genel başkan olmuşsun. Peki bizim yaptığımızı o gün haber gönderip, 'İyi yaptınız, teşekkür ederim. Bir aileyi kurtardınız' deyip, var olan bir şeyi biz bu millet böyle işlerle karşı karşıya kalmasın diye devletin mahremiyeti olan görevimizi yerine getiriyoruz. Hatta bir tane değil birkaç tane daha var. Ben bunu yapıyorum, sen olmayan kasetler üzerinden adamlarına, milletvekili adaylarına ve parayla tuttuğun trollerine bunları sosyal medya üzerinden paylaştırmaya çalışıyorsun. Şuraya yazıyorum, herkes bilsin. Kılıçdaroğlu, bu ahlaksızlığın bedelini ödeyecektir. Nasıl ödediğini de bu millet görecek. Amerika'nın oyuncağı olacaksın, Amerika seçimlere müdahale edecek, burada büyükelçilerle oturacaksın ondan sonra da döneceksin yaptığın beyannameyi bile onlara düzelttireceksiniz, talimatları onlardan alacaksınız, sonra da diyeceksin ki benim böyle bir şeyden haberim yok. 5 ay içerisinde siyasi ahlak kararı çıkartacağız diyor. Sen kendin siyasi ahlaktan yoksunsun neyin siyasi ahlak yasasını çıkaracaksın" dedi.

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