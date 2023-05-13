Süleyman Soylu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesi tiyatrodan başka bir şey değil

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun çelik yelek giymesine tepki gösterdi.

Soylu, Bakırköy'de özel halk otobüsçüleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Süleyman Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün çelik yelek giymelerine değindi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023