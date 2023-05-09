Süleyman Soylu: 'Kayyum belediyeler yaptık, Mardin ve Diyarbakır turizm rekorları kırıyor'

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Bu ülkede kayyum belediyeler yaptık. Hepiniz gittiğinde şahit oluyorsunuz. Bugün Mardin turizm rekorları kırıyor. Bugün Diyarbakır turizm rekorları kırıyor' dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, "Bu ülkede kayyum belediyeler yaptık. Hepiniz gittiğinde şahit oluyorsunuz. Bugün Mardin turizm rekorları kırıyor. Bugün Diyarbakır turizm rekorları kırıyor" dedi.

"HEPİNİZ GİTTİĞİNDE ŞAHİT OLUYORSUNUZ"

Süleyman Soylu, Fatih'te Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği kahvaltı etkinliğine katıldı.

"BÜTÜN SENARYOLAR APAÇIK ORTADADIR"

TOGG'UN POLİS VE JANDARMA ARAÇLARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun programında Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen polis ve jandarma araçları da dikkat çekti. Soylu'nun Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'ndaki konuşması sırasında etkinliğin düzenlendiği otelin önünde polis ve jandarmaya verilen TOGG araçları da vardı.