Süleyman Soylu: İmamoğlu mağduriyet yaratmaya çalışıyor

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun mitingine düzenlenen taşlı saldırının ardından katıldığı televizyon programında olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, YSK tarafından İmamoğlu'na suç duyurusunda bulunulacağını belirterek, "İçerden sivil insanlar su şişesi atmaya başlıyor. Su şişesiyle başlıyor işler. Tartışma öyle meydana geliyor. Birtakım meselelerin olacağının tahrikini yaparak oraya geliyorlar. İzin almadığı bir miting, miting alanının olmadığı bir yer. Yalan söylüyor. 'TOMA hiçbir şey yapmadı' diyor. 19-20 kişi hastaneye başvuruyor. Bir kişinin başına büyük ihtimalle itmeden kaynaklı 2 dikiş atılıyor. Onun dışındakilerin hepsi diyor ki 'Şuramda bir ağrı var' yani hiçbir lezyon, belirti yok. Bir tiyatro ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin her yerinde sabah akşam miting yapıyorlar, hangi problemle karşı karşıya kalmışlar? YSK bunun hakkında suç duyurusunda bulunacak. O şehirde herkesin milliyetçilik damarı en üst noktadadır. Şehit cenazelerine on binler geliyor. Bu şehirlerde provokatörlük yaparsanız Allah korusun, arkadaşlar bence çok güzel bir şekilde yönetmişler. Bir kişiye dikiş atıldı, başka bir yaralı yok. Genel hazımsızlıkları 'İstanbul mitingi'. İstanbul mitingi, bunların midelerine oturdu. Gündemi değiştirmek için ve İstanbul mitinginin büyüklüğünün konuşulmasını engellemek için ortaya koymaya çalışıyor. Bir tiyatroyla karşı karşıyayız. Orada bu olayları tahrik ediyorlar. Tamamen kitleyi tahrik etmeye yönelik bir konuşma ortaya koydu. Savcılar bu meselenin tamamına bakacaklar. Şehri o kadar germiş ki, sokakta binerli gruplar geziyor. Milliyetçi değerleri yüksek gruplar" dedi.

Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, -