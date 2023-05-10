Süleyman Soylu: Dünyanın gözü Türkiye seçimlerinde

İÇİŞLERİ Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da vatandaşlarla buluştu. Soylu, dünyanın gözünün Türkiye seçimlerinde olduğunu belirterek, "Bütün dünya şu anda evet karşımızdaki dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı. Yanımızdaki dünya da,Türkiye'nin seçimine odaklandı. Bakalım el mi yaman bey mi yaman?" diye konuştu.

"BİN 300 KİLOMETRELİK BİR HATTA BİR TERÖR DEVLETİ KURMAK İSTEDİLER"

Türkiye'nin Kuzeyinde terör koridoru kurmak istiyorlar diyen Soylu, "Kıymetli hemşerilerim. Sadece o değil. Bir de son 12 yılda dünyanın en büyük göç dalgasını yaşadık Dünyanın en büyük göç dalgası. Onun da bize bir maliyeti oldu. Ardından bir şey daha karşılaştık. O da şu; Hemen güneyimizde bir terör devleti kurmak istediler. Irak'ın kuzeyiyle aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde, yani hemen Hatay'ın altında hemen Hakkari'nin altında tam bin 300 kilometrelik bir hatta bir terör devleti kurmak istediler. Bu devleti kurdurmak isteyen onlara binlerce tır, mühimmat, ağır silah sağlayan, para veren Amerika ve Avrupa'dır. Bunlar kurdurmak istediler" diye konuştu.