Süleyman Soylu'dan, Sinan Oğan açıklaması "İkinci tura hepimiz çok çalışacağız" "Milletimizin yapacağı değerlendirmeye sonuna kadar tabiiyiz.

Süleyman Soylu'dan, Sinan Oğan açıklaması

"İkinci tura hepimiz çok çalışacağız"

"Milletimizin yapacağı değerlendirmeye sonuna kadar tabiiyiz."

" (Depremzedelere hakaret) Bunlar kızgınlıkla dahi yapılmaması gereken şeyler"

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023