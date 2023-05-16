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Süleyman Soylu'dan, Sinan Oğan açıklaması

Politika Haberleri

Süleyman Soylu'dan, Sinan Oğan açıklaması "İkinci tura hepimiz çok çalışacağız" "Milletimizin yapacağı değerlendirmeye sonuna kadar tabiiyiz.

Süleyman Soylu'dan, Sinan Oğan açıklaması

"İkinci tura hepimiz çok çalışacağız"

"Milletimizin yapacağı değerlendirmeye sonuna kadar tabiiyiz."

" (Depremzedelere hakaret) Bunlar kızgınlıkla dahi yapılmaması gereken şeyler"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Süleyman Soylu Sinan Oğan Politika Haberler

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