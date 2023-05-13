Süleyman Soylu'dan LGBTİ+ açıklaması: 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için çalışıyor'

İçişleri Bakanı ve AK Parti ikinci bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, LGBTİ+ evliliği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li belediyeleri eleştirdi. Ayrıca Ayasofya'nın Türkiye'nin bağımsızlık sembolü olduğunu söyledi.

"Şimdi aynı Avrupa'da olduğu gibi erkek ile erkek, kadın ile kadın evlensin diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun için çalışıyor. Beşiktaş belediyesi bunun için çalışıyor. Şişli belediyesi bunun için çalışıyor. Bursa Nilüfer Belediyesi bunun için çalışıyor" dedi.

"61 PLAKA NE KADAR ÖZGÜR GEZİYORSA 21 PLAKA DA O KADAR ÖZGÜR"

"ERKEK İLE ERKEK EVLENSİN DİYORLAR"

"AYASOFYA DÜNYAYA SAĞLADIĞIMIZ TAM BAĞIMSIZLIK BAYRAĞIMIZDIR"