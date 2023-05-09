Süleyman Soylu: 'Bugün Mardin turizm rekorları kırıyor'

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Mardin'de katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğusunda turizm, ticaret, eğitim ve sanayi gibi birçok alanda gelişmeler olduğunu söyledi.