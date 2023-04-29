İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rami Spor Kulübü'nün yeni stadının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendi dilinde konuşan bir liderin önemine vurgu yaparken, HDP ve PKK ile işbirliği yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Ayrıca pandemi döneminde yapılan çalışmaları da anlattı.

EYÜPSULTAN'da Rami Spor Kulübü'nün yeni stadının açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu memlekete, bu milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil" dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da Rami Spor Tesislerinin açılışına katıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Rami Spor Kulübü Başkanı Tayfun Aktan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende vatandaşlara seslenen Süleyman Soylu, "Bu memlekete, bu milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil. Şimdi burada söylüyorum. Bundan tam 104 yıl önce Sivas Kongresi toplandı. Orada bir tartışma oldu. Birileri dedi ki bizim bu mücadeleden çıkabilmek için Amerika'ya ihtiyacımız var. Orada Mustafa Kemal Atatürk dahil herkes çıktılar dediler ki 'bizim kimseye ihtiyacımız yok'. Bu millete ihtiyacımız var. Dediler ki 'manda ve himaye kabul edilemez'. Türkiye'yi mandacılığa Amerika'nın vesayetine getirmek istiyorlardı. 100 kaç yıl geçti? Bakın 1919'dan 2023 tam tamına 104 yıl geçti. 104 yıl sonra biz başka bir yerdeyiz. Ama manda ve himaye kabul etmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun kafası bundan tam 104 yıl önce de. Kılıçdaroğlu diyorki 'Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları durduracağım'. Peki tezkerede biz oraya operasyon için evlatlarımızı gönderirken meclisten tezkere istedik. CHP ona hayır dedi. Gerçi bazıları içeriden kaçtı. Bir iki tanesi ben bu işin içerisinde olmayayım diye" dedi.

"NE VERDİN SEN HDP'YLE ANLAŞTIN"

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ŞÖHRETLER MAÇINDA SÜLEYMAN SOYLU DA SAHADA YERİNİ ALDI

Açılışın ardından Bakan Süleyman Soylu'nun da katılımı ile 20 dakikadan 2 devre gösteri maçı düzenlendi. Orta hakemliğini Ahmet Çakır'ın yaptığı maç renkli anlara sahne olurken Bakan Süleyman Soylu, 26 numaralı kırmızı-beyaz forması ile sahada yer aldı. Şöhretler maçında Bakan Soylu'nun yanı sıra Pascal Nouma, Ümit Karan, Yattara ve Ali Tandoğan'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim sahadaydı. Oynanan maç 4-4 berabere bitti.