Süleyman Soylu: 'Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatamadı, artık ihtiyaçları da yok'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bayrampaşa'da düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatamadığını ve Diyarbakır Anneleri'nin terör örgütünün partisini seçime sokmadığını belirtti. Soylu ayrıca LGBT bayrağı olayı ve Türkiye'nin enerji politikaları hakkında da konuştu.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Bayrampaşa Ada Park'ta sivil toplum kuruluşları ve muhtarların düzenlediği kahvaltılı programına katıldı. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa'da görevli 11 muhtar ve çeşitli STK temsilcileri katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, "Önümüze sosyal mukaveleler konulmuş durumda. Birisi diyor ki, 'Ben Irak'ın kuzeyiyle, Suriye'nin kuzeyinde Türk Mehmetçiği var. Ben onu orada istemiyorum' diyor. Bu mukavele önce önümüze konulmuş durumda. Birisi diyor ki '15 Temmuz'da FETÖ, FETÖ darbe yaptı. Ben FETÖ diye birşey kabul etmiyorum.' Bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendi ağzından söylediği 'Nerede bir FETÖ, terör örgütü varsa üyesi ben gidip üye olacağım' diyor. Yani bunun herhangi bir şekilde kabulünün yanından bile geçmiyor. " dedi.

"DİYARBAKIR ANNELERİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİNİ SEÇİME SOKMADILAR"

"BUNLARIN HEPSİ 104 YIL ÖNCEKİ AKLIN ÜRÜNÜDÜR"

Soylu, "Türkiye en büyük ödemeyi enerji üzerinden yapmıyor mu ' Şimdi Sakarya Gaz Sahası bizim neyimizi kapatacak ' Cari açığımızı kapatacak. Peki terörü bitirdiğimiz için Gabar'da çıkan petrol bizim neyimizi kapatacak ' Cari açığımızı kapatacak. Mersin nükleer santraline Gezi olaylarında hayır dediler mi' Bunların hepsi 104 yıl önceki aklın ürünüdür. 104 yıl önce bu ülkeyi bu ülkeyi manda ve himayeye, Amerika'ya teslim etmek isteyenlerin, biz kurtuluş mücadelemizi bunlarsız yapamayız diyenlerin bugünkü tezahürleridir. Onların verdikleri pusulayı Tayyip Erdoğan'a uzatmışlar. Tayyip Erdoğan da o pusulayı yırtıp çöpe atmıştır" ifadelerini kullandı.