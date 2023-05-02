Süleyman Soylu: Altılı masada bir araya gelenlerin hepsi bir tane Erdoğan etmiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mahalle Buluşmaları kapsamında, Fatih'te bulunan Şehremini Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, "Şimdi yeni bir yolculuk başlatıyoruz. Bunu da ancak Tayyip Erdoğan bu millet ve milletin iradesiyle başlatır. Altılı masada bir araya geldiler değil mi? Bunların hepsi bir tane Erdoğan etmiyor" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mahalle Buluşmaları kapsamında, Fatih'te bulunan Şehremini Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, "Şimdi yeni bir yolculuk başlatıyoruz. Bunu da ancak Tayyip Erdoğan bu millet ve milletin iradesiyle başlatır. Altılı masada bir araya geldiler değil mi? Bunların hepsi bir tane Erdoğan etmiyor" dedi.

İçişleri Bakanı ve AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Mahalle Buluşmaları kapsamında Şehremini Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Büyük Saray Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'da katıldı. Soylu yaptığı konuşmada, "Süleyman Soylu, "Bir kardeşiniz olarak sekiz yıldır devletin her şeyi ile beraber ayakta durması için büyük bir mücadele eden arkadaşlarınızdan bir tanesi olarak şunu söylüyorum, Tayyip Erdoğan size emanettir. Bu memleket çektiklerinin yeter artık dediği bir memlekettir. Şimdi yeni bir yolculuk başlatıyoruz. Bunu da ancak Tayyip Erdoğan bu millet ve milletin iradesiyle başlatır. Tehdit ettiler, her türlü entrikayı yaptılar, korkmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Ayasofya dahil, Taksim Meydanı'nda cami dahil, bu milletin değerleriyle bu milleti buluşturdu Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN BU MİLLETİN DEĞERLERİYLE BU MİLLETİ BULUŞTURDU"

Süleyman Soylu, "Bu memleket çektiklerinin yeter artık dediği bir memlekettir. Şimdi yeni bir yolculuk başlatıyoruz. Bunu da ancak Tayyip Erdoğan bu millet ve milletin iradesiyle başlatır. Tehdit ettiler, her türlü entrikayı yaptılar, korkmadı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Ayasofya dahil, Taksim Meydanı'nda cami dahil, bu milletin değerleriyle bu milleti buluşturdu Recep Tayyip Erdoğan. Bir kardeşiniz olarak sekiz yıldır devletin her şeyi ile beraber ayakta durması için büyük bir mücadele eden arkadaşlarınızdan bir tanesi olarak şunu söylüyorum, Tayyip Erdoğan size emanettir" Şeklinde konuştu.

"BUNLARIN HEPSİ BİR TANE ERDOĞAN ETMİYOR"

"CHP'YE PKK'NIN ENKAZINI KALDIRTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"KİM, MASANIN ALTINA UTANDI DA İNDİ?"

Millet İttifakı liderlerinden Meral Akşener ile ilgili konuşan Soylu, "Şimdi bu altılı masa vardı biliyorsunuz değil mi? Yedi oldu mu yedi? Hani bir tanesi masanın altındaydı? Masanın üstüne çıktı mı? Kim o? HDP değil mi, PKK. Peki masanın üstüne çıktı. Peki, masanın üstündeki kim masanın altında? Kim masanın altına utandı da indi? Meral Akşener, indi. Öyle değil o işler. Tayyip Erdoğan'a laf söyleyecek, afili afili laflar iletecek. Bu ülkede siyaset yapmak yürek ister, mangal gibi cesaret ister, onda yok. O, Tayyip Erdoğan'da var" ifadelerini kullandı.