Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya'yı tebrik etti

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerine göreve getirilen eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı tebrik etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na minnettarlığını dile getirdi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz aziz milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah'a hamdolsun" açıklamasını yaptı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerine göreve getirilen eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı tebrik etti. Soylu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 'Türkiye Yüzyılı Kabinesi'ni tebrik ediyorum. Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah'a hamdolsun."