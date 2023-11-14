Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Kenya Cumhurbaşkanı, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi üye ülkelerinin liderlerinin katılacağı bir acil zirve yapılması konusunda anlaştı. İki lider, Sudan'daki krize çözüm bulunması gerekliliğini vurguladı ve barış girişimlerine desteklerini dile getirdi.

Sudan ve Kenya liderleri Doğu Afrika'da acil zirve yapılması konusunda mutabık kaldı

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesine (IGAD) üye ülkelerin liderlerinin katılacağı acil zirve yapılması konusunda mutabık kaldı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan'a, Ruto'nun daveti üzerine gittiği Kenya seyahatinde Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Orgeneral İbrahim Ahmed Mufaddal eşlik etti.

İki lider arasında, resmi karşılama töreni sonrası başkent Nairobi'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ortak işbirliğinin boyutları ve her alanda ilişkileri güçlendirme ve geliştirme yolları ele alındı ve ortak çıkarlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Sudan Ordu Komutanı Burhan, nisan ortasından beri çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) "vatandaşlara karşı yürüttüğü isyan, sivillere karşı işlediği ağır suçlar ve Sudan'da güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması için sürdürülen çabalar" hakkında Kenya Cumhurbaşkanı'na bilgi verdi.

Burhan, hükümetin, Sudan krizine radikal çözümler bulma, vatandaşların acılarına son verme ve Sudan'daki savaşı sona erdirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Ülkesinin Sudan'da barış ve istikrara verdiği desteği teyit eden Ruto, Kenya'nın, Sudan'la ilişkileri iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirme ve geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

İki lider, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki barış görüşmeleri ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) öncülük ettiği barış girişimlerine değinerek Sudan'daki krize mümkün olan en kısa sürede çözüm bulunmasının acil gerekliliğinin altını çizdi.

Ateşkese ulaşmak ve düşmanlıkları durdurmak için müzakere sürecini hızlandırma gereğine işaret eden liderler, ateşkes sağlama ve Sudan'da kimseyi dışlamayan kapsamlı bir diyalog için çerçeve oluşturma çabalarının bir parçası olarak IGAD liderlerinin katılacağı acil bir zirve yapılması gerektiği konusunda da mutabakata vardı.

Sudan hükümeti, haziran ayında, Kenya'nın tarafsız olmadığını ileri sürerek IGAD'ın Sudan ile ilgilenen komiteye başkanlık etmesine itiraz etmişti.

Ruto'nun, Sudan hükümetinin "isyancı" olarak nitelendirdiği HDK komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile yakınlığı olduğu iddia ediliyor.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

HDK'nin, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu