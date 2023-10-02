Sudan Silahlı Kuvvetleri, paralı askerlere karşı savaşıyor

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin, nisan ortasından bu yana çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) destekleyen paralı askerlere karşı savaştığını söyledi.

Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Sudan Silahlı Kuvvetleri'nin, nisan ortasından bu yana çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) destekleyen paralı askerlere karşı savaştığını söyledi.

Egemenlik Konseyi'nin açıklamasına göre Burhan, Kuzey eyaletindeki Meravi şehrinde 19. Piyade Tümeni'ni teftiş etti.

Burhan, burada yaptığı konuşmada, "Silahlı kuvvetler, terörist milislere (HDK) yardım eden ve mantık dışı nedenlerle vatandaşların kutsallığını ihlal edip canlarına kıyan paralı askerlere karşı her yönden savaşıyor." ifadelerini kullandı.

Ordunun arkasında hiçbir grubun bulunmadığını ve gücünü halktan aldığını vurgulayan Burhan, "onur mücadelesine halkın da destek verdiğini" belirtti.

Burhan, bazı siyasileri iktidar peşinde koşmak ve isyancı milisleri desteklemek için yalan söyleyerek çarpıtma yapmakla suçladı.

HDK, 2019'daki halk ayaklanması ve askeri müdahalenin ardından iktidarı sona eren Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre'yi, Sudan ordusundaki varlığı sebebiyle savaşın çıkma nedeni olmakla suçluyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiği ve halen süren çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle paramiliter HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası topluma, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'yi "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.