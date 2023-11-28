Sudan Ordusu'nun üst düzey yetkilisi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin mafya bir ülke olduğunu ve milislere sürekli destek verdiğini iddia etti. Sudan'da devam eden iç savaşta taraflar arasındaki çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Sudan Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'ni mafya bir ülke olarak suçladı

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Ordu Komutan Yardımcısı Orgeneral Yasir el-Ata, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "mafya bir ülke olduğunu ve milislere (Hızlı Destek Kuvvetleri) komşu ülkelerin havalimanları üzerinden sürekli destek verdiğini" ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamaya göre Ata, başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde yer alan Vadi Seyyidna askeri hava üssünde konuşma yaptı.

Ordu Genel Komutanlığı olarak tüm operasyonel hedeflere ulaşmak için planlar yaptıklarını söyleyen Ata, bu hedeflere ulaşmak için büyük yeteneklere sahip olduklarını ifade etti.

Ata, Sudan devletinin çökmeyeceğinin altını çizerek, "Silahlı kuvvetler millidir, aşireti yoktur, bölgesel kimlik tanımaz, hiçbir kurum, parti ve grupla bağlantısı olmayan bağımsız profesyonel güçlerdir." ifadelerini kullandı.

Ordu ile nisan ortasından beri çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) birçok ülkeden paralı askerlerden destek aldığını iddia eden Ata, "Onur Savaşı"na katılmak ve yabancı milislerin bertaraf edilmesi için tüm halka sürekli seferberliğe devam etmeleri çağrısında bulundu.

Ordu Komutan Yardımcısı Ata, Silahlı Kuvvetlerin ilk şoku atlattığına ve Umdurman kentinin üçte ikisini ele geçirdiklerine dikkati çekerek, tüm Hartum'u kurtarmak için her yönden saldırmaya başlayacaklarını bildirdi.

Sudan ve halkının yanında yer alan tüm ülkelere teşekkür eden Ata, "halkı kardeş olmasına rağmen BAE'nin mafya bir ülke olduğunu ve milislere komşu ülkelerin havalimanları üzerinden sürekli destek verdiğini ve şer adımlar attıklarını" öne sürdü.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayını geride bırakan iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin, uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletlere göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6,3 milyon kişi evlerinden edildi, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde yapılan görüşmelerde taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.