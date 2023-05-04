Sudan ordusu ateşkesin 1 hafta uzatılmasını kabul etti

Sudan ordusu, mevcut ateşkesin bu gece yarısından itibaren bir hafta uzatılmasını öneren Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) girişimini kabul ettiklerini açıkladı.

Sudan ordusu, mevcut ateşkesin bu gece yarısından itibaren bir hafta uzatılmasını öneren Doğu Afrika'daki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) girişimini kabul ettiklerini açıkladı.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) ülkedeki krizin çözümüne yönelik yeni bir girişim öneri belirtildi. Açıklamada, "IGAD, mevcut ateşkesin bu gece yarısından itibaren 1 hafta uzatılmasını ve ateşkesi görüşmek üzere her iki taraftan birer temsilcinin atanmasını içeren yeni bir teklif sundu. Ordu, Suudi Arabistan ve ABD'nin arabuluculuğunu dikkate alarak ' Afrika meselelerine Afrika çözümleri' ilkesine dayanan ve halkımızın insani yönlerini dikkate alan öneriyi kabul etti" ifadeleri kullanıldı.

RSF'den ise henüz IGAD'ın önerisine dair bir açıklama yapılmadı.

Sudan Sağlık Bakanlığına göre 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda 550 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 926 kişi yaralandı. - HARTUM