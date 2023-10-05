Sudan, İngiltere'nin BM karar taslağını reddetti

Sudan, İngiltere'nin BM İnsan Hakları Konseyine sunduğu karar taslağını, ülkede çatışan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) eşit olarak gösterdiği gerekçesiyle reddetti.

PORT Sudan, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine sunduğu karar taslağını, "ülkede çatışan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) eşit olarak gösterdiği gerekçesiyle" reddetti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin BM İnsan Hakları Konseyine bir karar taslağı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, taslağın "ülkede çatışan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) eşit olarak gösterdiği" ve bu nedenle reddedildiği kaydedildi.

Karar taslağının "objektiflik ve adaletten yoksun" olduğu öne sürülen açıklamada, "Çünkü bu karar taslağı, Sudan Silahlı Kuvvetleri ve isyancı milisleri (HDK) eşit gösteriyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Sudan, BM üyesi bir ülke olarak birliğini, bağımsızlığını, güvenliğini ve istikrarını hedef alan, bölgedeki bazı ülkelerden paralı askerin de yer aldığı (HDK) milislerin başlattığı bir savaşla karşı karşıyadır ve bu milisler bilinen dış çevreler tarafından destekleniyor." değerlendirmesi yer aldı.

İngiltere'nin öncülük ettiği Almanya, Norveç ve ABD'nin katıldığı 4 Ağustos'ta sunulan karar taslağı, savaşın yıktığı Sudan'daki insan hakları ihlallerini izleyecek ve raporlayacak, mültecilere, kadınlara, çocuklara ve diğer kişilere karşı işlenen olası suçları araştırmak üzere üç kişilik bir araştırma uzman ekibinin ülkeye gönderilmesini öngörüyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da, 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmalar başlamıştı.

BM'ye göre en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 12 bin kişinin yaralandığı çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan etmesi, vatandaşlara karşı ağır ihlaller işlemesi ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote etmesi gerekçesiyle HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası toplumun, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'nin "terörist grup" olarak kabul etmesi için çağrıda bulunmuştu.