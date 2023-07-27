Sudan İktidar Koalisyonu Savaşın Sonlanması ve İnsani Yardım Çağrısı Yaptı

Eski Sudan iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG)-Merkez Konseyi, ülkedeki savaşın derhal sona erdirilmesine ve savaştan kaynaklanan 'insani felakete' çözüm bulunmasına vesile olacak bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

Eski Sudan iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG)-Merkez Konseyi, ülkedeki savaşın derhal sona erdirilmesine ve savaştan kaynaklanan "insani felakete" çözüm bulunmasına vesile olacak bir siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

ÖDG liderleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de iki gün süren görüşmelerin ardından ortak açıklama yayımladı ve basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada, öldürme ve yağmalamadan kaynaklanan "ağır insan hakları ihlalleri" olarak tanımladıkları olaylar kınandı.

Uluslararası topluma sivillerin korunması ve etkilenen tüm insanlara insani yardım ulaştırılması meselesini ön plana çıkarma çağrısının yapıldığı açıklamada, ülkedeki savaşın derhal sona erdirilmesine ve bundan kaynaklanan insani felakete çözüm bulunmasına vesile olacak bir siyasi süreci başlatılması istendi.

"Ulusal cephe" oluşturma çağrısı

Öte yandan muhalif koalisyon ÖDG-Demokratik Blok liderleri de Kahire'de düzenledikleri basın toplantısında, siyasi söylemi birleştirmek ve savaş krizini sona erdirmek için siyasileri geniş bir "ulusal cephe" oluşturmaya çağırdı.

Blok Başkanı Cafer el-Mirgani, "Sudan'ın, savaş krizinin çözülmesi için siyasi söylemin birleştirilmesine ihtiyacı var." diyerek, savaşın durdurulması için uluslararası ve bölgesel çabaları destekleyecek "ulusal cephenin" önemini vurguladı.

"Devletin, milislerle girdikleri savaşlarda tarafsızlık yok"

Egemenlik Konseyi üyesi ve Ordu Komutan Yardımcısı Yasir el-Ata, ÖDG-Merkez Konseyini ordu ile 15 Nisan'dan beri çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ittifak yapmakla suçlayarak tarafsız olmadıklarını söyledi.

Ata, "Devletin, milislerle girdikleri savaşlarda tarafsızlık yok. ÖDG-Merkez Konseyine sesleniyoruz; müttefikiniz HDK'yi silahları teslim etmeye ikna edin." dedi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.