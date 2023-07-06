Sudan Hükümeti Kenya'nın Liderliğini Kabul Etmedi

Sudan hükümeti, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD), ülkedeki krizi çözme girişimini memnuniyetle karşıladığını ancak Kenya'nın liderliğini kabul etmediğini açıkladı. Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ve Uganda Dışişleri Bakanı Abubaker Jeje Odongo'nun, Bakü'deki Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldiği aktarıldı.

Sudan hükümeti, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD), ülkedeki krizi çözme girişimini memnuniyetle karşıladığını ancak Kenya'nın liderliğini kabul etmediğini açıkladı.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ve Uganda Dışişleri Bakanı Abubaker Jeje Odongo'nun, Bakü'deki Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'nda bir araya geldiği aktarıldı.

Sadık, görüşmede, Sudan'ın, hükümetle istişare etmek şartıyla, ülkedeki krize çözüm bulmayı amaçlayan Afrika girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Hükümetin, IGAD'ın Sudan krizini ele almak için görevlendirdiği 4'lü komiteye Kenya'nın başkanlık etmesine itirazını yineleyen Sadık, Kenya'nın uluslararası girişimleri rehber edindiğini ve bunun, "Afrika sorunlarına Afrika çözümleri" ilkesine hizmet etmediğini söyledi.

Uganda Dışişleri Bakanı Odongo ise Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin, Sudan krizi için "Afrika içinde çözüm çabalarına" verdiği desteğe işaret ederek, Sudan liderliğine danışmadan herhangi bir gündem dayatılmaması gerektiğini vurguladığını kaydetti.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 13 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada, IGAD'ın, Sudan krizinin çözümü için kurduğu, Etiyopya, Somali, Güney Sudan ve Kenya'dan oluşan 4 ülkeli grubun başkanlığını Kenya'nın yapacağını duyurmuş, Sudan'da çatışan generalleri yüz yüze getirerek krizi çözmekte kararlı olduklarını bildirmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.