Sudan, Güney Sudan'ı arabulucu olarak görüyor

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, ülkedeki krizin çözülmesi için arabulucu olarak en uygun ülkenin Güney Sudan olduğuna inandıklarını belirtti. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile görüştü.

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, ülkedeki krizin çözülmesi için arabulucu olarak en uygun ülkenin Güney Sudan olduğuna inandıklarını belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile görüştü.

Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da gerçekleşen görüşmede Burhan'a, Dışişleri Bakan Vekili Sadık ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Ahmed İbrahim Mufaddal eşlik etti.

Sadık, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Burhan ile Mayardit arasındaki görüşmede başta Güney Sudan olmak üzere bölge ülkelerinin Sudan'daki krize çözüm bulmak için süren çabalarının ele alındığını söyledi.

Sadık, liderlerin, Abdülaziz el-Hılu liderliğindeki isyancı grup Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in (SPLM-N) Sudan hükümetine ve halkına karşı tekrarlanan saldırılarını da ele aldıklarını kaydetti.

Sadık, "Ortak kaderimiz ve ebedi ve tarihi ilişkilerimiz ışığında Sudan'daki krize çözüm bulmak için Güney Sudan'ın arabuluculuk yapmak için en uygun ülke olduğuna inanıyoruz." dedi.

Güney Sudan Dışişleri Bakanı Deng Dau ise Hartum ile Cuba arasındaki bu ziyaretin önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Ziyaret, Güney Sudan liderliğinin Sudan'daki durumla ilgili gelişmeler ve Sudan krizine olası çözümler hakkında bilgilendirmesi için önemli bir fırsat teşkil ediyor. İki ülke arasında uzun ortak sınır var. Bu sınırları korumak ve onları iki ülke halklarının yararını sağlayan kapılar haline getirmek koordinasyon ve işbirliği gerektiriyor."

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Başkent Hartum'da ve ülkenin batısındaki bazı şehirlerde süren çatışmalar nedeniyle 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 4,3 milyondan fazla insan yerinden edildi.

Güney Sudan, 2011'de Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazanmıştı.