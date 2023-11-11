Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Riyad'da liderlerle görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Afrikalı liderlerle görüştü. Burhan, toplantılar kapsamında Afrika Birliği Dönem Başkanı Komorlar Birliği Devlet Başkanı Gazali Osmani, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Afrikalı liderlerle görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Suudi Arabistan-Afrika Ortaklık Zirvesi ve Olağanüstü Arap-İslam Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Riyad'a gitti.

Burhan, toplantılar kapsamında Afrika Birliği Dönem Başkanı Komorlar Birliği Devlet Başkanı Gazali Osmani, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki ve Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Sudan Ordu Komutanı Burhan, liderlere, nisan ortasından beri çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) ihlalleriyle ilgili bilgiler verdi.

Liderler, Sudan'ın birliği, güvenliği ve istikrarı için tüm çabaları desteklediklerini vurguladı.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin, uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6 milyona yakın kişi evlerinden edildi.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, ülke nüfusunun yarısına denk gelen 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

İç savaşın neden olduğu maddi kayıpların ise 60 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ile müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamaması nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.