Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkenin ve bölgenin istikrarı için 'Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) terör örgütü olarak tanımlanmasını, onlarla işbirliği yapan herkesin kınanmasını' talep ettiklerini belirtti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı HDK'nin terör örgütü olarak tanınmasını talep etti

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkenin ve bölgenin istikrarı için "Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) terör örgütü olarak tanımlanmasını, onlarla işbirliği yapan herkesin kınanmasını" talep ettiklerini belirtti.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suudi Arabistan-Afrika ortaklık zirvesinde konuşma yaptı.

Burhan, konuşmasında, Sudan'ın; Suudi Arabistan'ı Afrika'ya bağlayan konumuna dikkati çekerek bu ortaklığın başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını, güvenlik, istikrar ve refah olarak faydalarını görene kadar taraflarla çalışacaklarını söyledi.

Nisan ortasından bu yana çatıştıkları HDK'yi "terörist" olarak tanımlayan Burhan, "İsyancı milisler, Libya, Suriye, Yemen, Güney Sudan, Çad, Mali, Nijer, Orta Afrika ve dünyanın diğer ülkelerinden paralı askerler getirerek ilk günlerde Sudan'ı ele geçirmeyi başaramayınca Sudan devletinin mirasına, kültürüne ve sosyal dokusuna sistematik bir şekilde zarar verme politikası izlediler." diye konuştu.

Burhan, "(HDK) Vatandaşların evlerini işgal ettiler, mallarını yağmaladılar, kadınlarına tecavüz ettiler. Hastaneler, hizmet tesisleri, hükümet binaları, kamu ve özel sanayi altyapısı da dahil olmak üzere devletin altyapısını yok ettiler. Hartum ve Darfur'da etnik temizlik yapıp nüfusu zorla yerinden ettiler." değerlendirmesini yaptı.

Burhan, ülkenin batısındaki Darfur'da yaşananları savaş suçları olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"(HDK), Darfur'da ırksal ve etnik nedenlerle, fiziksel tasfiye, korkutma ve terörizm uygulayarak, her gün yüzlerce kişiyi öldürüyor. İnsanlar yerlerinden edilip yerlerine diğer ülkelerde dağılmış nüfuslar yerleştiriliyor. Bölgesel ve kabilesel aşiret çatışmalarını alevlendirmek, Sudan devletini parçalanma tehdidi altına sokuyor. Buna rağmen terörist gruplar ne yazık ki bazı bölgesel ve uluslararası ülkelerden destek alıyor. Böylelikle bu ülkeler, Sudan halkının maruz kaldığı trajedilere ve ağır ihlallere ortak oluyorlar."

"İsyancı milislerin" yaptıklarına rağmen halkın güvenliği kaygısıyla tüm diyalog çağrılarına olumlu yanıt verdiklerini ifade eden Burhan, HDK'nin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde mayıs ayında varılan mutabakatlar ve yükümlülükleri yerine getirmediğini, şu anda müzakereler sırasında dahi Darfur ve diğer Sudan şehirlerinde katliam ve yağmaya devam ettiklerini belirtti.

Burhan, "Sudan halkına yeniden hayat vermek, ülkenin ve bölgenin istikrarı için HDK'nin yaptıklarının kınanmasını, terör örgütü olarak tanımlanmasını, onlarla işbirliği yapan herkesin kınanmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Filistin halkıyla dayanışma içindeyiz"

Gazze Şeridi'nde yaşanan yıkım, katledilme ve yerinden edilmeyi endişeyle takip ettiklerini dile getiren Burhan, Filistin halkıyla ve onların 1967 sınırlarında kendi meşru devletlerini kurma haklarıyla tam dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Burhan, Gazze'ye ve halkına yönelik saldırıların derhal durdurulması ve onlara insanca bir yaşam hakkı tanınması çağrısında bulundu.

Burhan ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

BM'ye göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6 milyona yakın kişi evlerinden edildi.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamaması nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.