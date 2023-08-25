Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Hartum'dan Ayrıldı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan, Nisan ortasından bu yana ilk kez Hartum dışına çıktı. Burhan'ın yurt dışı ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah El-Burhan, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile çatışmaların başladığı Nisan ortasından bu yana ilk kez Hartum dışına çıktı.

Sudan Tribune haber sitesine göre Burhan, sabah başkent Hartum'dan ülkenin kuzeyindeki Atbara şehrine ardından da doğudaki Kızıldeniz Eyaleti'nin Port Sudan şehrine ulaştı.

Haberde, "Burhan'ın ilerleyen saatlerde Mısır ve Suudi Arabistan'ı kapsayan yurt dışı ziyaretler gerçekleşmesi bekleniyor." denildi.

Burhan'ın, dün sabah erken saatlerde Hartum'un Umdurman kentindeki Kereri Askeri Bölgesi'nde ve Vadi Seyyidna Hava Üssü'nde ordu güçlerini denetledikten sonra, bir helikopterle Nil Nehri eyaletindeki Atbara şehrine indiği belirtildi.

Hartum'daki Ordu Genel Komutanlığından 130 günden sonra ilk kez çıktığını söyleyen Burhan'ın, Port Sudan şehrindeki ordu kuvvetlerini teftiş etmesi ve bölgede bulunan bakanlarla bir görüşme yapması da bekleniyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin, sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

5. ayına giren ve Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda, çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.