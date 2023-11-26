Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Doğu Afrika ülkeleriyle görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ve Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki ile bir araya geldi. Görüşmelerde bölgesel işbirliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ve Eritre Cumhurbaşkanı Isaias Afewerki ile bir araya geldi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, günübirlik resmi temasları kapsamında Doğu Afrika ülkeleri Cibuti ve Eritre'ye gitti.

Ziyarette Burhan'a Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık ve İstihbarat Başkanı Orgeneral Ahmed İbrahim Mufaddal eşlik etti.

Burhan, Cibuti Cumhurbaşkanı ve Doğu Afrika'da Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) Dönem Başkanı Guelleh ile başkent Cibuti'de, iki ülke arasındaki ortak işbirliğini destekleme yollarını, bölge ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

Burhan ayrıca dönüş yolunda uğradığı Eritre'nin başkentindeki Asmara Uluslararası Havalimanı'nda Eritre Cumhurbaşkanı Afewerki ile ortak önem arz eden meseleleri ve ikili ilişkileri geliştirme yollarını görüştü.