Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı BM ve UCM yetkilileriyle görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han ile görüştü. Burhan, Sudan hükümetinin BM ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Guterres ise Sudan'daki çatışmaya yönelik çözüm çabalarına katkıda bulunacaklarını ifade etti.

NEW Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han ile bir araya geldi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, BM 78. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ve UCM Başsavcısı Han ile görüştü.

Burhan, Guteress ile görüşmesinde Sudan hükümetinin, halkın acılarını dindirmek için her konuda BM ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) kasteden Burhan, "İsyancı güçlerin işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiğini" vurguladı.

"BM, Sudan'daki çabalarını yoğunlaştıracak"

Guterres ise "BM, Sudanlıların acılarını hafifletme çabalarını yoğunlaştıracak, devletin ve kurumların varlığını koruyacak şekilde mevcut çatışmaya yönelik çözüm çabalarına katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Burhan'ın UCM Başsavcısı Han ile görüşmesinde ise başkent Hartum, Darfur ve Sudan'ın diğer bölgelerinde "isyancı HDK milisleri tarafından işlenen suçlar" gündeme geldi.

Burhan, savaş mağdurları için adaleti sağlama konusundaki istekliliğini vurgularken, Han, soruşturmaların Çad ve Sudan'ın bazı bölgelerini kapsayacağına dikkati çekti.

Burhan ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Komor Adaları Devlet Başkanı Gazali Osmani ve Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Lavrov ile Sudan'daki krizi görüşen Burhan, Rusya'nın Sudan'a yardım etme ve ülkede barış ve istikrarı destekleme konusunda oynadığı role övgüde bulundu.

Burhan'ın Faysal bin Ferhan ile görüşmesinde de Sudan krizine çözüm bulmak için Suudi Arabistan'ın çabaları ele alındı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar başlamıştı.

BM'ye göre en az 5 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 12 bin kişinin yaralandığı çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Burhan, uluslararası toplumun, orduyla nisan ortasından beri çatışan HDK'nin "terörist grup" olarak kabul etmesi için çağrıda bulunmuştu.