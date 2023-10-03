Sudan Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını en şiddetli şekilde kınadığını belirterek, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi. Açıklamada, terör tehdidine karşı Türkiye'nin attığı adımların anlayışla karşılandığı ve uluslararası topluma terör gruplarına karşı daha fazla işbirliği ve koordinasyon çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Ankara'da gerçekleştirdiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "menfur terör saldırısının en şiddetli şekilde kınandığı" belirtilerek, Türkiye ile dayanışma mesajı yer aldı.

Açıklamada, "Türkiye'nin terör tehdidine karşı attığı meşru tüm adımları anlayışla karşılıyoruz. Uluslararası topluma, terörist grupların tehdidine karşı daha fazla işbirliği ve koordinasyon çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.