Sudan Dışişleri Bakan Vekili İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı harekete geçilmesi çağrısında bulundu

PORT Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali es-Sadık, ülkesinin, Filistin halkının tercihlerini destekleyen tutumuna dikkati çekerek, uluslararası topluma, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre Sadık, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi'nin Dışişleri Bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantısına katıldı.

İİT'nin İslam Zirvesi ve İcra Komitesi'nin dönem başkanı Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak daveti üzerine, Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılan toplantıda, İİT İcra Komitesi " İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırısını" ele aldı.

Sadık, burada yaptığı konuşmada, " İsrail'in son günlerde Filistin'e yönelik saldırılarıyla ilişkin gelişmeleri" yakından takip ettiklerini belirtti.

Sudan'ın Filistin halkının tercihlerini destekleyen tutumuna dikkati çeken Sadık, üye devletlere ve İİT Genel Sekreterliğine, "saldırılara karşı acilen harekete geçmeleri" çağrısında bulundu.

Sadık, derhal bir ateşkes anlaşmasına varılması gerektiğini ifade ederek, Filistin halkına insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil ölmüştü.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.