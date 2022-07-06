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Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri: "Tüm siyasi taraflarla diyalogla kalacağız"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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- Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri: "Tüm siyasi taraflarla diyalogla kalacağız" Sudan'da siyasi kriz devam ederken Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri Genel Sekreteri Mübarek Ardol, ülkenin istikrara ulaşması ve anlaşmaya varılması için tüm siyasi taraflarla diyalogla kalmaya...

- Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri: "Tüm siyasi taraflarla diyalogla kalacağız"

HARTUM - Sudan'da siyasi kriz devam ederken Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri Genel Sekreteri Mübarek Ardol, ülkenin istikrara ulaşması ve anlaşmaya varılması için tüm siyasi taraflarla diyalogla kalmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Sudan'da siyasi kriz devam ederken, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah el-Burhan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi arasında yürütülen diyaloga katılmayacaklarını açıklamıştı. Burhan'ın açıklamasının ardından basın toplantısı düzenleyen Sudan'da Özgürlük ve Değişim Güçleri Genel Sekreteri Mübarek Ardol, ülkenin istikrara ulaşması ve anlaşmaya varılması için tüm siyasi taraflarla diyalogla kalmaya devam edeceklerini dile getirdi. Ardol, sokaklardaki baskının devam edeceğini kaydederek, Burhan'ın açıklamasını "taktiksel bir geri çekilme ve şeffaf bir manevra" olarak değerlendirdi.

Hartum sokaklarına çıkan eylemciler ise, Burhan'ın açıklamalarını protesto ederek oturma eylemlerinin son bulması için taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Nader Bakher adlı protestocu, ülkeyi yönetecek ve ekonomiyi daha iyi bir hale getirecek yönetim istediklerini aktardı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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