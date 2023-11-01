Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı: İsyancılara askeri çözümden başka çözüm yok

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) işaret ederek, isyancıların barışı reddetmesi durumunda askeri çözümden başka çözüm olmadığını söyledi. Burhan, barış görüşmeleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, nisan ortasından beri çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerine (HDK) işaret ederek, "İsyancılar, barışı ve barışçıl çözümlerle ilerlemeyi reddederse askeri çözümden başka çözüm yoktur." dedi.

Sudan ordusundan yapılan açıklamaya göre Burhan, başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde yer alan Vadi Seyyindna askeri üssünde askerlere hitap etti.

Burhan, isyancılar (HDK) yenilgiye uğratılıncaya kadar Silahlı Kuvvetlerin "haysiyet savaşına" devam edeceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başlayan barış görüşmeleri ile ilgili olarak Burhan, "Silahlı Kuvvetler, daha önce üzerinde mutabakata varılan, isyanın sivil mahalleleri, hükümet ve hizmet tesislerini ve sokakları terk etmesi şartıyla Cidde platformuna geri döndü." değerlendirmesini yaptı.

Burhan, barıştan yana olduklarını belirterek, "İsyancılar (HDK), barışı ve barışçıl çözümlerle ilerlemeyi reddederse askeri çözümden başka çözüm yoktur." ifadesini kullandı.

Bazı siyasetçilerin ve siyasi grupların, "Sudan'ı parçalamayı ve halkını yerinden etmeyi" amaçlayan kimi ülkelerin isteklerini yerine getirmek için isyancılarla ittifak halinde olduklarını öne süren Burhan, "Silahlı Kuvvetler, Sudan'ın parçalanmasına ve çökmesine izin vermeyecek, hiçbir dış baskıya boyun eğmeyecek ve ülkenin egemenliğinden taviz vermeyecek." diye konuştu.

130 gün sonra ilk kez Hartum'dan çıkmıştı

Burhan, 24 Ağustos'ta, HDK ile çatışmaların başlamasından 130 gün sonra ilk kez başkent Hartum'daki Ordu Genel Komutanlığından çıkarak Sudan'ın farklı şehirlerindeki ordu güçlerini teftiş etmişti.

Yurt dışına da resmi ziyaretler yapan Burhan, 29 Ağustos'ta Mısır'a, 4 Eylül'de Güney Sudan'a, 7 Eylül'de Katar'a, 11 Eylül'de Eritre'ye, 13 Eylül'de Türkiye'ye ve 16 Eylül'de Uganda'ya gitmişti.

Burhan ayrıca, 20 Eylül'de, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere de New York'a gitti. Farklı ülke liderleri ve temsilcileri ile görüşme yapan Burhan, kurulda yaptığı konuşmada, HDK'nin "terör grubu" olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Cidde Bildirgesi

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler yoluyla imza altına alınan bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilerek, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğu vurgulanmıştı.

Sudan ordusu, HDK'nin, başkent Hartum'da sivil yerleşim yerleri ve kamu tesislerini boşaltmadığını, tekrarlayan ihlalleri gerekçe göstererek temmuz ayında Cidde'deki görüşmelerden çekilmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD), 29 Ekim'de, çatışan tarafların heyetlerinin tekrar görüşmelere başladığını duyurmuştu.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da 15 Nisan'da ordu ve HDK arasında çatışmalar başlamıştı.

Sudan İnsan Hakları Gözlemevine (SOHR) göre, 15 Nisan'da başlayan ve tüm şiddetiyle süren çatışmalarda, yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi ve 5,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Burhan, 6 Eylül'de, devlete karşı isyan ettiği, vatandaşlara karşı ağır ihlallerde bulunduğu ve ülkenin altyapısını kasıtlı olarak sabote ettiği gerekçesiyle HDK'yi feshetme kararı almıştı.

Bölgesel ve uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşması nedeniyle şu ana kadar başarısız olmuştu.