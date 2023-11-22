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Sudan'da 4 bakanın yerine yenileri atandı

Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın kararıyla 4 bakanın yerine yeni isimler atandı. İçişleri, Adalet, Sanayi ve Din İşleri ve Vakıflar bakanlıklarına yeni bakanlar getirildi. Ayrıca, El-Cezira, Kesele, Kuzey, Batı Kurdufan, Orta Darfur ve Güney Darfur valileri de görevden alındı.