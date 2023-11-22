Sudan'da 4 bakanın yerine yenileri atandı
Sudan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın kararıyla 4 bakanın yerine yeni isimler atandı. İçişleri, Adalet, Sanayi ve Din İşleri ve Vakıflar bakanlıklarına yeni bakanlar getirildi. Ayrıca, El-Cezira, Kesele, Kuzey, Batı Kurdufan, Orta Darfur ve Güney Darfur valileri de görevden alındı.
PORT Sudan'da 4 bakanın yerine yenileri atandı.
Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın yayımladığı kararnameyle kabinede değişiklik yapıldı.
İçişleri Bakanlığına Tümgeneral Halil Paşa Sayrin Emirgel, Adalet Bakanlığına Muaviye Osman Muhammed Hayr, Sanayi Bakanlığına Mahasin Ali Yakup, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığına Usame Hasan Muhammed Ahmed getirildi.
Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ayrıca El-Cezira, Kesele, Kuzey, Batı Kurdufan, Orta Darfur ve Güney Darfur Valilerini de görevden aldı.
Burhan; El-Cezira, Kesele, Kuzey ve Batı Kurdufan eyaletlerine yeni valiler atadı.