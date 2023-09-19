Suç örgütü liderinin evinde sahte polis rozeti ele geçirildi

Alanya'da yapılan operasyonda suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş'ın evinde yapılan aramada sahte polis rozeti, sahte ehliyet belgesi ve silahlar ele geçirildi.

SAHTE POLİS ROZETİ ELE GEÇİRİLDİ

Suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş'ın Alanya'da saklandığı evde yapılan aramada; 1 sahte polis rozeti, 1 başkası adına düzenlenmiş sahte ehliyet belgesi, 30 santimetre uzunluğunda metal saplı komando bıçağı ele geçirildi. Şüphelinin Ankara'daki adreslerinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 mermi ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.