Suç örgütü lideri, cezaevi müdürünün öldürülmesini planlamış

SALDIRIYI BİZZAT PLANLAMIŞ

Alanya'da yakalanarak Ankara'ya getirilen suç örgütü yöneticisi Şerafettin Dadaş'ın sorgusu Emniyet Müdürlüğünde sürüyor. Şerafettin Dadaş'ın, Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün öldürüldüğü saldırıyı kendisinin planladığı ortaya çıktı. Buna göre cinayet suçundan cezaevinde bulunan suç örgütü lideri Mustafa Taştan, rahatsızlığını bahane ederek kendi belirlediği hastaneye gitmek istediğini cezaevi yönetimine bildirdi. Mustafa Taştan, talebini kabul etmeyen ve isteklerini yerine getirmeyen cezaevi müdürü İsmet Aktürk'ü tehdit etti. Mustafa Taştan, aralıklarla ziyaretine gelen Şerafettin Dadaş'a, isteklerini yerine getirmediği için husumet duyduğu cezaevi müdürü İsmet Aktürk'ün öldürülmesini istediğini söyledi. Şerafettin Dadaş tarafından planlanan saldırı kapsamında işe geliş gidiş güzergahı belirlenen İsmet Aktürk, evinden çıktığı 15 Haziran 2015 tarihinde kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan Şerafettin Dadaş'ın, arandığı sürede de birçok suça karıştığı da belirlendi.