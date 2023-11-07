Suat Kılıç: Özgür Özel'in ziyaret düşüncesine Yeniden Refah Partisi'nin kapıları açık olacaktır

Gizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA, Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Yeniden Refah Partisi Türkiye'de faaliyetlerini anayasa ve yasalara göre sürdüren tüm siyasi partilerin görüşme önerilerine kapılarını açık tutan bir siyasi partidir. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel her ne kadar CHP kurultayında Gazze konusundaki hassasiyetimize ve kamuoyunun beklentilerine tercüman olamamış olsa da elbette ki ziyaret düşüncesine Yeniden Refah Partisi'nin kapıları açık olacaktır. Türk siyasi partilerle iletişime, etkileşime, Türkiye'nin gündemini değerlendirmeye açığız. Kendilerine de açığız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Suat Kılıç, açıklamasında, Gazze'de insanlık ölmeye devam ettiğini söyleyerek, "Tarih ve insanlık 2'nci Dünya Savaşı yıllarından bu yana daha acımasız, daha ahlaksız bir soykırıma tanıklık etmedi. Hitler toplama kamplarına götürüp katlediyordu, Netanyahu havadan bombalıyor, mülteci kamplarında toplananları bombalıyor. Hitler'in soykırımından daha büyük bir soykırımı bugün Netanyahu, Gazze'de icra ve ifa ediyor. Netanyahu doğrudan mülteci kamplarını bombalıyor. Netanyahu ambulans konvoylarının bombalıyor. İçinde canlı insanlar olduğunu bile bile yaralıların, hastanelere taşıma çabası olduğunu bile bile ambulans konvoylarını bombalıyor. Bebekleri, çocukları, kadınları, hedef gözeterek katlediyor. ve bu durum karşılığında dünya sessiz, seyrediyor. Arap Ligi sessiz, seyrediyor. İslam İş birliği Teşkilatı sessiz, seyrediyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Örgütleri sessiz, seyrediyoruz ve burada maalesef bizler de sesimiz var, sözümüz var ama eylemimiz yok bir şekilde seyretmeye devam ediyoruz. Gözler bugün olduğu kadar tarihin hiçbir döneminde kana, acıya tanıklık etmediği ve maalesef gözlerden bu görüntüler silinmeyecek" diye konuştu.

'CHP'Yİ KINADIĞIMIZI İFADE ETMEK İSTİYORUM'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci olağan kurultayının gerçekleştirildiğini hatırlatan Kılıç, "Geçtiğimiz hafta sonu üzülerek CHP kurultayında Gazze'nin, Filistin'in yeri olmadığını gördük. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında Gazze'de yaşananlara, İsrail'in Gazze'deki devlet terörüne temas edebilmek için Hamas'tan bir terör örgütü olarak söz edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gezi'si var, Gazze'si yok. CHP'nin gündeminde Gazze'de şehit olan bebekler, çocuklar, kadınlar yok. CHP için, varsa yoksa 'Gezi' var. Osman Kavala'ya selam var, Selahattin Demirtaş'a selam var. Ama Gazze'nin masumlarına Gazze'de katledilen bebeklere, çocuklara, kadınlara bir selam yok. İsrail kınayan bir kelam da yok. Bu durumu kabullenmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gazze'ye, Filistin'e kayıtsızlığını Türkiye'de siyasi faaliyetlerini devam ettiren bir muhalefet partisi olarak Yeniden Refah Partisi olarak reddediyoruz. Ana muhalefet partisinin iktidar kadar sorumluluğu vardır. Çözüm önerisi getirmek mesuliyeti vardır. Maalesef bunu yapmadıkları gibi 'Gezi' diyorlar ama Gazze diyemiyorlar. CHP'yi bu sorumsuz, ilgisiz tavrına dolayı kınadığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

'PARTİMİZ TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN PARTİSİ OLMAYA ADAYDIR'

Yaklaşmakta olan 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik hazırlıklarımızı gözden geçirdiklerini söyleyen Kılıç, "Ay sonuna kalmadan 100 ilçemizde ve bazı illerimizde adaylarımızı kamuoyuna tanıtacağız. Yeni Refah Partisi gerek büyükşehir ve il, gerekse ilçe ve belde, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri başvurularında çok önemli başvurulara muhatap olmaktadır. Başvurusunu yapanlar arasından komisyonlarımız oluşturuldu. Değerlendirmeler yapılacak. Birinci etapta belirlenen 100 belediye başkan adayımızı kamuoyuna tanıtacağız. Kasım ayı sonuna kalmadan ikinci etapta 2'nci 100 belediye başkan adayımızı daha kamuoyuna tanıtmış olacağız. Hazırlıklarımızı bu çerçevede sürdürüyoruz. Yeniden Refah Partisi Milletvekili Genel Seçimlerinde beklenenin çok üzerinde bir başarı izni yakaladığı gibi 31 Mart yerel seçimlerine gidilen süreçte de Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olmaya adaydır. Üye kayıtlarında Türkiye'nin en hızlı üye kaydı yapan ve en hızlı büyüyen partisi Yeniden Refah Partisi. Aynı şekilde oylarını arttırmada da yerel seçim sürecinde adayları çalışmaları ve projeleriyle çözüm önerileri ve yeni vizyon hamleleriyle Yeniden Refah Partisi aynı zamanda eğitimli ve genç aday potansiyeli ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olmayı sandıkta da sürdürecek" diye konuştu.

'KENDİLERİNE AÇIĞIZ'

Suat Kılıç, CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'in tüm siyasi parti liderleriyle görüşeceği mesajına ilişkin, "Yeniden Refah Partisi Türkiye'de faaliyetlerini anayasa ve yasalara göre sürdüren tüm siyasi partilerin görüşme önerilerine kapılarını açık tutan bir siyasi partidir. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında Gazze konusundaki hassasiyetimize ve kamuoyunun beklentilerine tercüman olamamış olsa da elbette ki ziyaret düşüncesine Yeniden Refah Partisi'nin kapıları açık olacaktır. Türk siyasi partilerle iletişime, etkileşime, Türkiye'nin gündemini değerlendirmeye açığız. Kendilerine de açığız" ifadelerini kullandı.

'UMARIM İNCİRLİK VE KÜRECİK ÜSLERİYLE İLGİLİ EGEMENLİK HAKLARIMIZ HATIRLATILMIŞTIR'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesini değerlendiren Kılıç, şunları söyledi:

"Devlet olmanın gereği belki gelene kapıyı açık tutmak, diplomasi kanallarını çalıştırmaktır ama bizler Gazze'deki çocuk, bebek ve kadın katliamlarından 10 bini aşan 10 bin masumun, ölüm sayısını aşan soykırımdan duyduğumuz rahatsızlıkla Blinken'ın Ankara'daki varlığından fevkalade rahatsızlık duyduk. Elbette ki inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkilileri katliam gözcülüğü yapan İsrail'i bu katliama kışkırtan ve 'tüm kırmızı çizgiler kaldırılmıştır' diyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na verilmesi gereken mesajı vermişlerdir. Bu soykırımdan sadece İsrail hükümeti ve Netanyahu değil soykırımı onları teşvik edenler, kışkırtanlar tüm kırmızı çizgileri kaldıranlar da onlar kadar sorumludur. Diplomasi kanalları açık kalacaktır. Elbette ama söylemler eyleme geçmenin vakti de gelmiştir. Umarım Sayın Dışişleri Bakanımız ABD'li mevkidaşına İncirlik ve Kürecik üsleriyle ilgili egemenlik haklarımızı da hatırlatmıştır. ve umarım akan kan bir şekilde durur. Fakat akan kan durmuş olsa bile İsrail'in Gazze'de yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Uluslararası hukuku mutlaka çalıştırmak zorundayız. Bu konuda öncülük yapması gereken de başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere halkı Müslüman ülkelerdir."